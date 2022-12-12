Потяркин Георгий (Егор) Ильич
Место рождения
Дата рождения25.05.1873
Дата смерти30.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1873
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.
Сын: Потяркин Пётр Георгиевич/Егорович
Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
20.03.1905 ст.
Сын: Потяркин Гавриил Григорьевич/Егорович
Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
07.07.1907
Дочь: Потяркина Анастасия Григорьевна/Егоровна
Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
24.05.1909 ст.
Дочь: Потяркина Феодора Григорьевна/Егоровна
Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
15.08.1914 ст.
Дочь: Потяркина Иульяния Григорьевна/Егоровна
Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
20.03.1917
Дочь: Потяркина Анна Григорьевна/Егоровна
Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1918
от "инфлюэнции"