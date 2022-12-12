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Потяркин Георгий (Егор) Ильич

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.05.1873

Дата смерти

30.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1873

Отец: Потяркин Илья Михайлович

Мать: Потяркина Марфа Васильевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.

Сын: Потяркин Пётр Георгиевич/Егорович

Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1905 ст.

Сын: Потяркин Гавриил Григорьевич/Егорович

Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1907

Дочь: Потяркина Анастасия Григорьевна/Егоровна

Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.05.1909 ст.

Дочь: Потяркина Феодора Григорьевна/Егоровна

Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.08.1914 ст.

Дочь: Потяркина Иульяния Григорьевна/Егоровна

Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1917

Дочь: Потяркина Анна Григорьевна/Егоровна

Мать ребёнка: Потяркина Пелагея Яковлевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Пелагея Яковлевна

Смерть
30.10.1918
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
от "инфлюэнции"
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