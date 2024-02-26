Кожемяко Иван Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожемяко Иван Моисеевич

Кожемяко Иван Моисеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1921

Дата смерти

19.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1948

Сын: Кожемяко Славик

Мать ребёнка: Кожемяко Анна Сергеевна

Ильинское село МО
Рождение ребёнка
26.07.1954

Дочь: Михалицына Ирина

Мать ребёнка: Кожемяко Анна Сергеевна

Ильинское МО
Смерть
19.03.1994
Москва
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское 30 координаты 55.46.12.87N-37.32.54.88E
Участок 29-30 Белый мрамор
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close