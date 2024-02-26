Кожемяко Иван Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1921
Дата смерти19.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1948
Сын: Кожемяко Славик
Мать ребёнка: Кожемяко Анна Сергеевна
Ильинское село МО
Рождение ребёнка
26.07.1954
Дочь: Михалицына Ирина
Мать ребёнка: Кожемяко Анна Сергеевна
Ильинское МО
Смерть
19.03.1994
Москва
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское 30 координаты 55.46.12.87N-37.32.54.88E
Участок 29-30 Белый мрамор