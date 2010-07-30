Иванова Алиса Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Алиса Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2010

Отец: не указан

Мать: Иванова Екатерина Владимировна

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