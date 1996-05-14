Драполюк Валентин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1907
Дата смерти14.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1907
Отец: не указан
Мать: Матрёна?
Рождение ребёнка
06.01.1939
Сын: Драполюк Виталий Валентинович
Мать ребёнка: Низкова Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
10.12.1946
Сын: Драполюк Георгий Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Низкова Ольга Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Лубны, Полтавська область
Родился в городе Лубны. В детстве с родителями переехал в Харьков, где и жил до самой смерти.
Смерть
14.05.1996