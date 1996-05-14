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Драполюк Валентин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1907

Дата смерти

14.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1907

Отец: не указан

Мать: Матрёна?

Рождение ребёнка
06.01.1939

Сын: Драполюк Виталий Валентинович

Мать ребёнка: Низкова Ольга Ильинична

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
10.12.1946

Сын: Драполюк Георгий Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низкова Ольга Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Лубны, Полтавська область
Родился в городе Лубны. В детстве с родителями переехал в Харьков, где и жил до самой смерти.
Смерть
14.05.1996
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