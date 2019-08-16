Никулин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1959
Дата смерти16.08.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1959
Отец: Никулин Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1981
Сын: Никулин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Никулина Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
19.03.1983
Дочь: Чукалова Анна Александровна
Мать ребёнка: Никулина Наталья Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.2019
Рак легких