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Никулин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1959

Дата смерти

16.08.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1959

Отец: Никулин Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1981

Сын: Никулин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Никулина Наталья Леонидовна

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
19.03.1983

Дочь: Чукалова Анна Александровна

Мать ребёнка: Никулина Наталья Леонидовна

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Наталья Леонидовна

Смерть
16.08.2019
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рак легких
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