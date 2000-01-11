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(Семерникова) Марина Денисовна
(Семерникова) Марина Денисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.2000
Пол
Женский
Отец
Семерников Денис Александрович
1971 г.р.
Мать
Семерникова Людмила Михайловна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЖ
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События
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2000
Отец:
Семерников Денис Александрович
Мать:
Семерникова Людмила Михайловна
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