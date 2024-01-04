Горохов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения25.10.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1874 ст.
Отец: Горохов Иван Степанович
Мать: Горохова Дария Филиппова
ЦГА Москвы, Ф 203, О 780, Д 1208, стр. 9 Счёт родившихся 11 Дата рождения 25.10.1874 Дата крещения 28.10.1874 Михаил Московского уезда, Выхинской волости, деревни Хлыстовой крестьянин-собственник Иван... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1900 ст.
Дочь: Горохова Агния Михайловна
Мать ребёнка: Горохова Татьяна Александровна
карточка 4242, Агния, 18.01.1900 7841, стр. 11 номер записи 15 Богородице-Рождественская в Старом Симонове Семено-Столпническая за Яузой Сергеевская в Рогожской пл.Прямикова Сорокосвятская у Новоспас... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1902 ст.
Дочь: Горохова Фелицата Михайловна
Мать ребёнка: Горохова Татьяна Александровна
карточка 4329 Фелицата, 24.01.1902 7854, стр. 14 номер записи 33 Сергиевская в Рогожской слободе ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №937, стр. 18 Счёт родившихся 33 Дата рождения 24.01.1902 Дата ... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1904 ст.
Дочь: Горохова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Горохова Татьяна Александровна
карточка 4261 Дарья, 04.02.1904 7870, стр. 35 номер записи 41 Сергиевская в Рогожской, пл. Прямикова
Рождение ребёнка
20.07.1906 ст.
Дочь: Горохова Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Горохова Татьяна Александровна
карточка 1494 Серафима, 20.07.1906 7883, стр. 101 номер записи 188 ЦГА Москвы, Ф 203, О 782, Д 151, стр. 460 Сергиевская церковь в Рогожской слободе Счёт родившихся 188 Дата рождения 20.07.1906 Дата ... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1907 ст.
Сын: Горохов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Горохова Татьяна Александровна
Главархив Москвы Картотека родившихся в Москве 34. Ганцова Александра - Горлов Павел Карточка 1086, номер книги 7655а, стр. 11, номер записи 411 Карточка 1087, номер книги 7895, стр. 211, номер записи... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1911 ст.
Сын: Горохов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Горохова Татьяна Александровна
карточка 1141 Михаил, 04.03.1911 7917, стр. 35 номер записи 68 Василий Исповедник она же Васильевская в новой деревне, О 2, Д 24, ЭФП, СФ - нет записи о рождении Введенская в Семёновском, О 2, Д 41 ... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1912 ст.
Сын: Горохов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Горохова Татьяна Александровна
карточка 1192 Николай, 05.05.1912 7929, стр. 72 номер записи 140 266, стр. 68 номер записи 140 Сергеевская в Рогожской ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №201, стр. 472 Счёт родившихся 140 Дата р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно