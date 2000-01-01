Острикова (Зенкина) Ольга Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Острикова (Зенкина) Ольга Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Текучёва Евдокия (Авдотья) Савельевна

Отец ребёнка: Остриков Савелий Михайлович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Чикова Мария Савельевна

Отец ребёнка: Остриков Савелий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остриков Савелий Михайлович

Смерть
1959
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