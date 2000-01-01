Острикова (Зенкина) Ольга Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Текучёва Евдокия (Авдотья) Савельевна
Отец ребёнка: Остриков Савелий Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Чикова Мария Савельевна
Отец ребёнка: Остриков Савелий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959