Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Иван Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Иванович
Место жительства
26.09.1850
Астафьево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Иванович
Смерть
Неизвестно