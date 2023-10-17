Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Иванович

Место жительства
26.09.1850
Астафьево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Иванович

Смерть
Неизвестно
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