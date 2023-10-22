Вагилевич Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1985
Дочь: Вагилевич Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Вагилевич Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1987
Дочь: Рокицкая Зинаида Анатольевна
Мать ребёнка: Вагилевич Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
2007
Сын: Вагилевич Даниил Анатльевич
Мать ребёнка: Вагилевич Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно