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Вагилевич Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1985

Дочь: Вагилевич Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Вагилевич Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1987

Дочь: Рокицкая Зинаида Анатольевна

Мать ребёнка: Вагилевич Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
2007

Сын: Вагилевич Даниил Анатльевич

Мать ребёнка: Вагилевич Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагилевич Наталья Ивановна

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