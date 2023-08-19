Бакаева Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакаева Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Федорова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Бакаев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакаева Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Бакаев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакаев Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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