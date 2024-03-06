Киндирова (Манушкина) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндирова (Манушкина) Вера Дмитриевна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
И метрики о свадьбе. 19 10 1911 Киндиров Петр Афанасьевич 19 Алексеевка 1892 Манушкина Вера Дмитриевна 16 Алексеевка 1895
Бракосочетание
19.10.1911

Муж: Киндиров Петр Афанасьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 19 10 1911 Киндиров Петр Афанасьевич 19 Алексеевка 1892 Манушкина Вера Дмитриевна 16 Алексеевка 1895
Рождение ребёнка
19.09.1917

Сын: Киндиров Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Киндиров Петр Афанасьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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