Киндирова (Манушкина) Вера Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
И метрики о свадьбе. 19 10 1911 Киндиров Петр Афанасьевич 19 Алексеевка 1892 Манушкина Вера Дмитриевна 16 Алексеевка 1895
Бракосочетание
19.10.1911
Есть метрика о свадьбе. 19 10 1911 Киндиров Петр Афанасьевич 19 Алексеевка 1892 Манушкина Вера Дмитриевна 16 Алексеевка 1895
Рождение ребёнка
19.09.1917
Сын: Киндиров Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Киндиров Петр Афанасьевич
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно