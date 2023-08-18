Тимофеев Валентин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1908
Дата смерти22.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908
Отец: Тимофеев Сергей
Рождение ребёнка
07.04.1945
Сын: Тимофеев Игорь Валентинович
Мать ребёнка: Тимофеева Алекесандра Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев ?
Мать ребёнка: Тимофеева Алекесандра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1989