Тимофеев Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Валентин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1908

Дата смерти

22.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1908

Отец: Тимофеев Сергей

Мать: Тимофеева Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
07.04.1945

Сын: Тимофеев Игорь Валентинович

Мать ребёнка: Тимофеева Алекесандра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев ?

Мать ребёнка: Тимофеева Алекесандра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Алекесандра Сергеевна

Смерть
22.02.1989
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