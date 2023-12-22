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Виноградник Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1985

Сын: Виноградник Александр Александрович

Мать ребёнка: Морозюк Надежда Иванова

Рождение ребёнка
22.12.1988

Сын: Виноградник Антон Александрович

Мать ребёнка: Морозюк Надежда Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозюк Надежда Иванова

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