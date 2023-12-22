Виноградник Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1985
Сын: Виноградник Александр Александрович
Мать ребёнка: Морозюк Надежда Иванова
Рождение ребёнка
22.12.1988
Сын: Виноградник Антон Александрович
Мать ребёнка: Морозюк Надежда Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозюк Надежда Иванова