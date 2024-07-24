Егор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Емельян Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Егор Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Платон Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Никифорова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
До 1830

Жена: Евдокия Никифорова

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 54 года.
Смерть
Неизвестно

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