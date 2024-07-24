Егор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Емельян Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Егор Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Платон Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Бракосочетание
До 1830
Жена: Евдокия Никифорова
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 54 года.
Смерть
Неизвестно