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Сидоренков Леонид Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1956

Дата смерти

06.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1956

Отец: Сидоренков Александр

Мать: Сидоренкова (Зейдина) Надежда Лавровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислова (Сидоренкова) Евгения Леонидовна

Мать ребёнка: Сидоренкова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренков Софья Леонидович

Мать ребёнка: Сидоренкова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сидоренкова) Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Сидоренкова Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.2001

Сын: Сидоренков Максим Леонидович

Мать ребёнка: Сидоренкова Елена

Смерть
06.10.2022

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