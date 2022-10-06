Сидоренков Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1956
Дата смерти06.10.2022
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислова (Сидоренкова) Евгения Леонидовна
Мать ребёнка: Сидоренкова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренков Софья Леонидович
Мать ребёнка: Сидоренкова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сидоренкова) Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Сидоренкова Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.2001
Сын: Сидоренков Максим Леонидович
Мать ребёнка: Сидоренкова Елена
Смерть
06.10.2022