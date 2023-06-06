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Яценко Екатерина Юрьевна
Яценко Екатерина Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.05.1975
Пол
Женский
Отец
Яценко Юрий Яковлевич
1941 г.р.
Мать
Попова Татьяна Ивановна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1975
Отец:
Яценко Юрий Яковлевич
Мать:
Попова Татьяна Ивановна
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