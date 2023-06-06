Яценко Екатерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Екатерина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1975

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1975

Отец: Яценко Юрий Яковлевич

Мать: Попова Татьяна Ивановна

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