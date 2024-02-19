Медведовский Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1980
Сын: Медведовский Константин Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1986
Сын: Медведовский Михаил Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности