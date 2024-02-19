Медведовский Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведовский Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1980

Сын: Медведовский Константин Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1986

Сын: Медведовский Михаил Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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