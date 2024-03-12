Ткаченко Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти02.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1932
Дочь: Калмыкова Клавдия Корнеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
ст. Прочноокопская, Новокубанский район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
ст. Прочноокопская, Новокубанский район, Краснодарский край
Смерть
02.08.1971