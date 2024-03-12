Ткаченко Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

02.08.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1932

Дочь: Калмыкова Клавдия Корнеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

ст. Прочноокопская, Новокубанский район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Корней Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

ст. Прочноокопская, Новокубанский район, Краснодарский край
Смерть
02.08.1971
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