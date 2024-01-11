Сулейманов Бикбай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманов Бикбай

Место рождения

д. Антяровка, Алатырский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1705

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Мрясов Сулейман

Мать: Гульсара

д. Антяровка, Алатырский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1737

Сын: Бикбаев Кандюк

Мать ребёнка: не указана

Антяровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1752
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