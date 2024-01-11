Сулейманов Бикбай
Место рожденияд. Антяровка, Алатырский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1705
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Мрясов Сулейман
Мать: Гульсара
д. Антяровка, Алатырский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1737
Сын: Бикбаев Кандюк
Мать ребёнка: не указана
Антяровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1752