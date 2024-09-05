Останин Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанин Федор Алексеевич

Останин Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1895 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Останина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Останина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Останина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Останина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Останин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Останина Евдокия

Смерть
Неизвестно

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