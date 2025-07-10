Евсикова (Игнатова) Евдокия Георгиевна
женский, родилась 04.12.1938
умерла 30.01.2019
ОтецИгнатов Георгий Матвеевич1897 г.р.
МатьИгнатова (Полякова) Александра Андреевна22.04.1903 г.р.
Супруги
Евсиков Василий Васильевич21.02.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсиков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсиков Василий Васильевич
Голубинская, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
30.01.2019