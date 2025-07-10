Евсикова (Игнатова) Евдокия Георгиевна 04.12.1938 — найти родственников по фамилии на Familio

Евсикова (Игнатова) Евдокия Георгиевна

Автор
ОЕ
Евсикова О.

женский, родилась 04.12.1938

умерла 30.01.2019

Отец
Игнатов Георгий Матвеевич1897 г.р.
Мать
Игнатова (Полякова) Александра Андреевна22.04.1903 г.р.
Супруги
Евсиков Василий Васильевич21.02.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1938

Отец: Игнатов Георгий Матвеевич

Мать: Игнатова (Полякова) Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсиков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
12.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсиков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
24.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсиков Василий Васильевич

Голубинская, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область

Смерть
30.01.2019

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