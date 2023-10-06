Рыжило Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжило Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1949

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: не указан

Мать: Дарья

Смерть
Около 1957
Утонул на экскурсии в школе
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