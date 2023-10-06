Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Рыжило Юрий
Рыжило Юрий
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1949
Дата смерти
Около 1957
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Рыжило) Дарья
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949
Отец: не указан
Мать:
Дарья
Смерть
Около 1957
Харцызск
Утонул на экскурсии в школе
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия