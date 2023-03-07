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Бастрыкина Марфа Игнатьевна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

30.07.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бастрыкин Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.03.1846

Дочь: Ромашина Дарья Бастрыкина

Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шестакова Февронья Бастрыкина

Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бастрыкин Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бастрыкин Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бастрыкин Федор Терентьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Терентий Трофимович

Смерть
30.07.1894
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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