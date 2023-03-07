Бастрыкина Марфа Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти30.07.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бастрыкин Петр Терентьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
08.03.1846
Дочь: Ромашина Дарья Бастрыкина
Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шестакова Февронья Бастрыкина
Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бастрыкин Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бастрыкин Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бастрыкин Федор Терентьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Терентий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1894