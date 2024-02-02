Максимова (Ефимова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Ефимова) Юлия

Место рождения

город Боровичи, Россия

Дата рождения

24.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1983

Отец: Ефимов Вадим

Мать: Ефимова Галина

город Боровичи, Россия
Бракосочетание
06.08.2004

Муж: Максимов Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Отец ребёнка: Максимов Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Максимов Вячеслав

Место жительства
Неизвестно
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