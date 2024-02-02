Максимова (Ефимова) Юлия
Место рождениягород Боровичи, Россия
Дата рождения24.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1983
Отец: Ефимов Вадим
Мать: Ефимова Галина
город Боровичи, Россия
Бракосочетание
06.08.2004
Муж: Максимов Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Отец ребёнка: Максимов Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Максимов Вячеслав
Место жительства
Неизвестно