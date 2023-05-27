Виноградов Казьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Казьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1775 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Виноградов Осип (Иосиф) Казьмин

Мать ребёнка: Виноградова Наталья Ивановна

Ливенка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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