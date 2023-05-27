Виноградов Казьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Виноградов Осип (Иосиф) Казьмин
Мать ребёнка: Виноградова Наталья Ивановна
Ливенка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно