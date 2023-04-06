Спориш Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Спориш Ермолай Фомич
Мать ребёнка: ?
Шелепухи, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Спориш Иван Фомич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно