Астраханцов Емельян Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Астраханцов Михаил Емельянов
Мать ребёнка: Астраханцова Мария Архипова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Астраханцов Василий Емельянов
Мать ребёнка: Астраханцова Мария Архипова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Васса Емельянова
Мать ребёнка: Астраханцова Мария Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812