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Астраханцов Емельян Алексеев

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Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Астраханцов Алексей Васильев

Мать: Астраханцова Матрона Мартынова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Астраханцов Михаил Емельянов

Мать ребёнка: Астраханцова Мария Архипова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Астраханцов Василий Емельянов

Мать ребёнка: Астраханцова Мария Архипова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Васса Емельянова

Мать ребёнка: Астраханцова Мария Архипова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Мария Архипова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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