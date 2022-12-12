Стибунов Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стибунов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1930
Дочь: Васькова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Стибунова Агафья Яковлевна
Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стибунов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно