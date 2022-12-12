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Стибунов Иван Павлович

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Место рождения

Новопетровское, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стибунов Павел

Мать: не указана

Новопетровское, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1930

Дочь: Васькова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Стибунова Агафья Яковлевна

Башкортостан, Зианчуринский район, Новопетровское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стибунов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Новопетровское, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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