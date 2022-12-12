Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Спиридоновна

Анна Спиридоновна

avatar

Место рождения

Желовь, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Желовь, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Василиса Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сила Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Федосья Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Семенович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close