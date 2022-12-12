Анна Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Семенович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Василиса Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Семенович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Семенович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сила Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Семенович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Федосья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Семенович
Смерть
Неизвестно