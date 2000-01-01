Борзунова (Борзунова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзунова (Борзунова) Людмила Ивановна

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Место рождения

Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia

Дата рождения

13.06.1932

Дата смерти

29.12.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1932

Отец: Борзунов Иван Васильевич

Мать: Борзунов Елизавета Григорьевна

Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
29.12.1932
Petrovsk, gorod Petrovsk, Saratovskaya oblast', Russia
Похороны
Неизвестно
Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast, Russia
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