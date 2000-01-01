Борзунова (Борзунова) Людмила Ивановна
Место рожденияMalaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Дата рождения13.06.1932
Дата смерти29.12.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1932
Malaya Uzen', Piterskiy rayon, Saratovskaya oblast', Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
29.12.1932
Petrovsk, gorod Petrovsk, Saratovskaya oblast', Russia
Похороны
Неизвестно
Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast, Russia