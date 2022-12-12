Бронников Корнило Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1778 ст.
Отец: Бронников Яков Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1823 ст.
Дочь: Бронникова Федосья Корниловна
Мать ребёнка: - Ирина -
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1833 ст.
Сын: Бронников Иван Корнилович
Мать ребёнка: - Ирина -
Смерть
Неизвестно