Мисолин Дмитрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисолин Дмитрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.2019

Сын: Мисолин Артём Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.2022

Сын: Мисолин Савелий Дмитриевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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