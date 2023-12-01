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Мухортов Михаил Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1974

Отец: Мухортов Леонид Михайлович

Мать: Мухортова Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухортова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Мухортова Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухортова Виктория Михайловна

Мать ребёнка: Мухортова Елена Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухортова Елена Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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