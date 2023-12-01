Мухортов Михаил Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1974
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухортова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Мухортова Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухортова Виктория Михайловна
Мать ребёнка: Мухортова Елена Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухортова Елена Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана