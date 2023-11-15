Казаков Гавриил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Казаков Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1883
Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
свидетели на бракосочетании по жениху: крестьяне Илья Смолин, Феодор и Дмитрий Кобычевы. По невесте: крестьянин Михаил Голушин и Сава Сукнев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Борисова Параскева Гаврииловна
Мать ребёнка: Казакова Параскева Феодоровна
Рождение ребёнка
26.11.1906
Сын: Казаков Гавриил Гавриилович
Мать ребёнка: Казакова Параскева Феодоровна
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Казакова Агриппина Гаврииловна
Мать ребёнка: Казакова Параскева Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицына Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Казакова Параскева Феодоровна
Смерть
Неизвестно