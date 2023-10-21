Зонова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: ? Викуловна

Отец ребёнка: Зонов Викула Иванович

Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
1909

Дочь: ? Викуловна

Отец ребёнка: Зонов Викула Иванович

Ново-Александровка починок, Черкасская волость, Уф
Рождение ребёнка
16.02.1912

Сын: Зонов Василий Викулович

Отец ребёнка: Зонов Викула Иванович

Ново-Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Викуловна

Отец ребёнка: Зонов Викула Иванович

Новая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зонов Викула Иванович

Смерть
Неизвестно
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