Еремина-Никулина Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремина-Никулина Марфа Николаевна

Еремина-Никулина Марфа Николаевна

Место рождения

Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

01.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Бракосочетание
30.01.1885

Муж: Еремин-Никулин Иван Сергеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1888

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1888

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1890

Сын: Никулин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1892

Сын: Еремин-Никулин Александр Иванович

Отец ребёнка: Еремин-Никулин Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.09.1892
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
03.09.1892
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close