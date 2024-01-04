Еремина-Никулина Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смерти01.09.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1885
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1888
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
13.01.1888
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
13.06.1890
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
29.08.1892
Сын: Еремин-Никулин Александр Иванович
Отец ребёнка: Еремин-Никулин Иван Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.1892
Похороны
03.09.1892