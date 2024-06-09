Жуков Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: Жуков Фёдор Платонов
Мать: Жукова Фёкла Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Александр Александрович
Мать ребёнка: Жукова (Мартьянова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изюмова (Жукова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Жукова (Мартьянова) Анастасия Петровна
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Слизнево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Слизнёво.
Рождение ребёнка
17.09.1920
Сын: Жуков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Жукова (Мартьянова) Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно