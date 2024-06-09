Жуков Александр Фёдорович 1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Жуков Александр Фёдорович

Место рождения

Студенец, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Жуков Фёдор Платонов

Мать: Жукова Фёкла Гавриловна

Студенец, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Александр Александрович

Мать ребёнка: Жукова (Мартьянова) Анастасия Петровна

Студенец, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изюмова (Жукова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Жукова (Мартьянова) Анастасия Петровна

Студенец, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Жена: Жукова (Мартьянова) Анастасия Петровна

Слизнево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Слизнёво.
Рождение ребёнка
17.09.1920

Сын: Жуков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Жукова (Мартьянова) Анастасия Петровна

Студенец, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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