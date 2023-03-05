Gauer Josef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gauer Josef

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1809 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Gauer Peter

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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