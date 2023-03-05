Gauer Josef
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Gauer Peter
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно