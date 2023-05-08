Билибина Алекса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1821 ст.
Дата смерти1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Леонтьев Евгений Петрович
Отец ребёнка: Леонтьев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
?.10.1844 ст.
Дочь: Леонтьева Наталья Петровна
Отец ребёнка: Леонтьев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
25.03.1847 ст.
Сын: Леонтьев Александр Петрович
Отец ребёнка: Леонтьев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.08.1853 ст.
Дочь: Леонтьева Юлия Петровна
Отец ребёнка: Леонтьев Пётр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1879 ст.