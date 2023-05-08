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Билибина Алекса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1821 ст.

Дата смерти

1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Леонтьев Евгений Петрович

Отец ребёнка: Леонтьев Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
?.10.1844 ст.

Дочь: Леонтьева Наталья Петровна

Отец ребёнка: Леонтьев Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
25.03.1847 ст.

Сын: Леонтьев Александр Петрович

Отец ребёнка: Леонтьев Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.08.1853 ст.

Дочь: Леонтьева Юлия Петровна

Отец ребёнка: Леонтьев Пётр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Пётр Сергеевич

Смерть
1879 ст.
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