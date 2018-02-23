Семенов Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Иосиф

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Место рождения

хабаровск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

хабаровск
хабаровск
Рождение ребёнка
26.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Антоновна

Хабаровский край
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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