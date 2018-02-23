Семенов Иосиф
Место рожденияхабаровск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
хабаровск
хабаровск
Рождение ребёнка
26.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Антоновна
Хабаровский край
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно