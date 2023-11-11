Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Шершень Марфа Моисеевна

Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шершень Параскева Моисеевна

Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шершень Семен Моисеевич

Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Шершень Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шершень Антон Моисеевич

Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Шершень Акулина Моисеевна

Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Шершень Ефросинья Моисеевна

Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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