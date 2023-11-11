Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Шершень Марфа Моисеевна
Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шершень Параскева Моисеевна
Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Шершень Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Шершень Акулина Моисеевна
Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Шершень Ефросинья Моисеевна
Отец ребёнка: Шершень Моисей Иоакимович
Смерть
Неизвестно