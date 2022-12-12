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Шахайда Дмитрий Владимирович
Шахайда Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
Дата рождения
11.05.1989
Пол
Мужской
Отец
Шахайда Владимир Михайлович
1965 г.р.
Мать
Шахайда (Панькова) Оксана Александровна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1989
Отец:
Шахайда Владимир Михайлович
Мать:
Шахайда Оксана Александровна
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
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