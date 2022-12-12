Шахайда Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахайда Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

11.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1989

Отец: Шахайда Владимир Михайлович

Мать: Шахайда Оксана Александровна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
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