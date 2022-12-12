Клубов Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения18.01.1918
Дата смерти01.11.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932 по 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.11.1944
д. Турбя, Польша