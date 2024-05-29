Ражев Иван Алексеевич 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРажев Иван Алексеевич

Ражев Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ражев Алексей

Мать: Ражева Апполинария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ражев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1911

Сын: Ражев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1922

Дочь: Панкратова (Ражева) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.