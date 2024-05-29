Ражев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ражев Алексей
Мать: Ражева Апполинария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1911
Мать ребёнка: Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1922
Дочь: Панкратова (Ражева) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1969