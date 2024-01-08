Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Чумаков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Чумаков Яков Павлович
Рождение ребёнка
08.03.1900
Сын: Чумаков Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Чумаков Яков Павлович
Рождение ребёнка
27.03.1902
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Павлович
Рождение ребёнка
29.04.1903
Сын: Чумаков Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Чумаков Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно