Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Михайловна

Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Чумаков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Павлович

Рождение ребёнка
08.03.1900

Сын: Чумаков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Павлович

Рождение ребёнка
27.03.1902

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Павлович

Рождение ребёнка
29.04.1903

Сын: Чумаков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Яков Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close