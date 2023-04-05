Третьякова (Сычева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяков Владимир Васильевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коржевская Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Третьяков Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно