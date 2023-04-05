Третьякова (Сычева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Сычева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Владимир Васильевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржевская Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Третьяков Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
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