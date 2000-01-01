Зорина (-) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорина (-) Людмила

Зорина (-) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Павел Павлович

Отец ребёнка: Зорин Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Алефтина Павловна

Отец ребёнка: Зорин Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Алефтина Павловна

Отец ребёнка: Зорин Павел Сергеевич

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