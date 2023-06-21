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Ситников Василий Павлович

Место рождения

СССР

Дата рождения

07.01.1930

Дата смерти

25.04.1975

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

1952 г.р.
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1958 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930

Отец: Ситников Павел Васильевич

Мать: Ситникова Федосья Варфаламеевна

СССР
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Лендел Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Ситникова Анна Тихоновна

Кировская обл.
Рождение ребёнка
?.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Анна Тихоновна

Красноселье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.04.1958

Дочь: Зубрилина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Ситникова Анна Тихоновна

Красноселье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Анна Тихоновна

Красноселье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Анна Тихоновна

Красноселье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
25.04.1975
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