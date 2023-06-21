Ситников Василий Павлович
Место рожденияСССР
Дата рождения07.01.1930
Дата смерти25.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930
СССР
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Лендел Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Ситникова Анна Тихоновна
Кировская обл.
Рождение ребёнка
?.01.1955
Рождение ребёнка
14.04.1958
Дочь: Зубрилина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ситникова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1965
Смерть
25.04.1975