Никитина-Трошева Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина-Трошева Анна Ефимовна

Никитина-Трошева Анна Ефимовна

Место рождения

Кудымкарский район, д. Борисова

Дата рождения

24.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудымкарский район, д. Борисова
Рождение ребёнка
03.05.1870

Сын: Трошев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич

д. Логинова
Рождение ребёнка
25.04.1874

Сын: Трошев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич

д. Логинова
Рождение ребёнка
18.08.1876

Дочь: Трошева-Меркушева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич

д. Логинова
Рождение ребёнка
27.11.1878

Дочь: Трошева Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич

д. Логинова
Рождение ребёнка
25.05.1880

Сын: Трошев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич

д. Логинова
Рождение ребёнка
11.03.1882

Сын: Трошев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич

Кудымкарский район, д. Логинова
Рождение ребёнка
13.02.1886

Сын: Трошев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич

Кудымкарский район, д. Логинова
Рождение ребёнка
03.10.1888

Сын: Трошев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
02.05.1891

Сын: Трошев Пахомий Васильевич

Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич

д. Логинова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

замуж вышла из д. Софонова Кудымкарского района
Смерть
Неизвестно
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