Никитина-Трошева Анна Ефимовна
Место рожденияКудымкарский район, д. Борисова
Дата рождения24.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Кудымкарский район, д. Борисова
Рождение ребёнка
03.05.1870
Сын: Трошев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич
д. Логинова
Рождение ребёнка
25.04.1874
Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич
д. Логинова
Рождение ребёнка
18.08.1876
Дочь: Трошева-Меркушева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич
д. Логинова
Рождение ребёнка
27.11.1878
Дочь: Трошева Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич
д. Логинова
Рождение ребёнка
25.05.1880
Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич
д. Логинова
Рождение ребёнка
11.03.1882
Сын: Трошев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич
Кудымкарский район, д. Логинова
Рождение ребёнка
13.02.1886
Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич
Кудымкарский район, д. Логинова
Рождение ребёнка
03.10.1888
Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.05.1891
Сын: Трошев Пахомий Васильевич
Отец ребёнка: Трошев Василий Яковлевич
д. Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
замуж вышла из д. Софонова Кудымкарского района
Смерть
Неизвестно